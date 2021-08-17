Названы планы увеличения числа пассажиров российскими авиакомпаниями до 2035 года

Российские авиакомпании к 2035 году увеличат количество пассажиров до 209 миллионов человек. Это на 63% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект транспортной стратегии России до 2030 года и прогнозом на период до 2035 года.

Документ предусматривает, что среднегодовой темп роста пассажиропотока составит 3,1%. По планам, к 2025 году количество путешественников на самолетах вырастет до 147,4 миллиона, а в 2030 году до 177 миллионов человек.

К 2035 году количество перевозимых российскими авиакомпаниями пассажиров должно составить 209 миллионов.

К этой же дате ожидается рост перевозок всеми видами транспорта. К этому приведет развитие экономики, большая связанность регионов и развитие туристических зон.

По прогнозу, перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте к 2035 году вырастут до 150 миллионов человек, на автомобильном — до 124 миллионов.

Рекордным по количеству пассажиров для российских авиакомпаний был 2019 год, но на фоне пандемии и сокращения количества рейсов услугами авиаперевозчиков воспользовались только 69,24 миллиона человек. Падение составило 46%.