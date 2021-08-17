Новую высокоскоростную магистраль Петербург — Москва — Казань создадут к 2035-му году. Об этом сказано в транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, передал ТАСС.

«Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности», — передали текст документа «Невские новости». Начиная с 2035-го года путь между тремя городами будет занимать всего 12 часов. Стратегия планирует увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог до 240 млн тонн к 2035 году.