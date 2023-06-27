27 июня 2023, 15:11
Дмитрий Пронин уйдет с поста гендиректора завода «Москвич»
«Известия»: Дмитрий Пронин покинет пост генерального директора завода «Москвич»
Дмитрий Пронин покинет пост гендиректора завода «Москвич» и станет председателем совета директоров, сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам Пронина, после смены должности он будет участвовать в разработке стратегии развития завода.
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Должность генерального директора АО МАЗ «Москвич» Дмитрий Пронин занимал с мая 2022 года. Имени нового генерального директора компания пока не раскрыла.
Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин заявил, что несколько тысяч седанов «Москвич-6» планируют выпустить в 2023 году.
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