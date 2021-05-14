Названы самые частые штрафы для водителей

Чаще всего автомобилистов штрафуют за превышение скорости и проезд за стоп-линию. Реже на штраф можно нарваться за наличие предметов, закрывающих обзор, например, видеорегистратор, рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Превышение скорости, проезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора. Если говорить о лишении, то выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии опьянения и уезд с места ДТП. Это наиболее популярные статьи, по которым штрафуют, как ГИБДД, так и суды в этом направлении», — сказал Воропаев в беседе с Ura.ru.

Среди редких нарушений, за которые водитель может нарваться на штраф, юрист назвал измерение содержания углекислого газа в выхлопах.

«У нас еще лет 10 назад популярным было измерение содержания углекислого газа в выхлопах. Я очень давно не видел эти штрафы», — заметил Воропаев. Редко водители получают штрафы за наличие предметов, которые закрывают обзор, например видеорегистратор.

Нарушения фиксируют чаще всего камеры, рассказал председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук. Он отметил, что их ставят там, где люди либо нарушают сознательно, либо где какие-то узкие, спорные места. Автоэксперт назвал спорными штрафы, полученные, когда не видно стоп-линии или разметки. Как подчеркнул Форманчук, «это все недостатки организации дорожного движения».

Проезжающим аварийные участки дорог российским водителям следует быть особенно внимательными. Сотрудники ГИБДД начали чаще прибегать к скрытому патрулированию. Для этого они используют автомобили без опознавательных знаков. Инспекторы снимают нарушителей на видео и отправляют записи ближайшему экипажу ДПС, которые уже занимаются оформлением протокола. Самым частым нарушением попавших в такую скрытую ловушку водителей становится выезд на встречную полосу.