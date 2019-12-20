    20 декабря 2019, 03:41

    Для водителей хотят ввести экспресс-проверки на алкоголь

    Кирилл Фролов

    В МВД подготовили поправки в правила медосвидетельствования водителей. Документ позволяет проводить экспресс-тестирование на наличие алкоголя или наркотиков в крови, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.
    Для водителей хотят ввести экспресс-проверки на алкоголь

    Полицейские разработали проект постановления правительства, разрешающий ГИБДД использовать в работе бесконтактный детектор алкоголя (анализирует выдыхаемый водителем воздух) и бумажные тесты на наркотики (определяют наличие запрещенных веществ по слюне).

    Проверки с помощью экспресс-методов будут считаться предварительными, от них можно отказаться без каких-либо правовых последствий, заверили в МВД.

    Протокол для такой проверки заводить не будут, участия понятых для теста также не потребуется.

    Сейчас чтобы проверить водителя с помощью алкотестера, помимо наличия понятых и протокола необходимо снимать тестирование на видео.

    Экспресс-тест хотят добавить к пяти признакам опьянения, на которые ориентируются инспекторы. Это запах алкоголя, нарушение речи, пошатывания, прилив крови к лицу, необычное поведение.