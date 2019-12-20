Для водителей хотят ввести экспресс-проверки на алкоголь

Полицейские разработали проект постановления правительства, разрешающий ГИБДД использовать в работе бесконтактный детектор алкоголя (анализирует выдыхаемый водителем воздух) и бумажные тесты на наркотики (определяют наличие запрещенных веществ по слюне).

Проверки с помощью экспресс-методов будут считаться предварительными, от них можно отказаться без каких-либо правовых последствий, заверили в МВД.

Протокол для такой проверки заводить не будут, участия понятых для теста также не потребуется.

Сейчас чтобы проверить водителя с помощью алкотестера, помимо наличия понятых и протокола необходимо снимать тестирование на видео.

Экспресс-тест хотят добавить к пяти признакам опьянения, на которые ориентируются инспекторы. Это запах алкоголя, нарушение речи, пошатывания, прилив крови к лицу, необычное поведение.