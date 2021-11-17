АвтоВАЗ выпустил новый автомобиль для сотрудников ДПС

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ выпустил 1700 автомобилей Lada Vesta. Автомобиль предназначен для сотрудников ДПС. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Автомобили передали в подразделения службы различных регионов страны. Создатели автомобиля учли все пожелания заказчика. На машины нанесли специальную цветографическую схему, а также установили сигнально-громкоговорящую установка со световой панелью. Кроме того, автомобиль обладает комплексом видеорегистрации кругового видеонаблюдения и других необходимым оборудованием.