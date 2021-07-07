Названы самые крупные штрафы для российских водителей

Российским водителям не стоит нарушать правила дорожного движения за рулем. Особенно это касается любителей автомобилей каршеринга. Авария или пьяное вождение в этом случае может обойтись в крупную сумму. Об этом сообщил журнал «За рулем».

Штраф в 300 тысяч рублей грозит водителю, который сел за руль после употребления алкоголя. Вдобавок его лишат прав на два года. Пойманный нетрезвым за управлением транспортным средством во второй раз должен подготовить еще 300 тысяч рублей. А уже ранее осужденные водители за аварии с человеческими жертвами заплатят сразу полмиллиона рублей. Соответствующие поправки вступили в силу с 1 июля 2021 года.

За провоз негабаритного груза в собственной легковушке водитель заплатит всего 10 тысяч рублей. Эта небольшая сумма может вырасти до 500 тысяч, если для провоза использовать арендованный или каршеринговый транспорт. Платить придется компании-собственнику, но для компенсации она взыщет эти деньги с арендатора.

За использование мигалки или знака «Инвалид» на взятой напрокат машине тоже обойдется в крупную сумму. Штраф для юридических лиц составит 500 тысяч рублей, для частников — пять тысяч рублей.

Парковка на газонах тоже может обойтись серьезным штрафом, если бросить там каршеринговый автомобиль. Наказание для юридических лиц составляет 300 тысяч рублей, но компания взыщет их с того, кто оставил машину в неположенном месте.

До одного миллиона рублей предусмотрены штрафы для компаний за размещение на машине рекламных конструкций, если они создают опасность другим участникам движения. Это касается звуковой рекламы и электронных табло.

Добиться отмены судебного постановления о штрафе или снизить его до уровня, установленного для граждан можно. Но на это потребуется время и большое количество денег. Не факт, что размер затрат окажется меньше уровня наказания. Самым действенным способом не попадать под крупный штраф остается неизменным: не надо нарушать правил.