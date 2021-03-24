Депутат предложил ввести бесплатный проезд для детей до 16 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР, зампред комитета по образованию Максим Зайцев подготовил законопроект о бесплатной перевозке детей до 16 лет в общественном транспорте. Для них предлагается ввести единые бесплатные проездные, сообщили «Известия».

Сейчас на бесплатный проезд в общественном транспорте могут рассчитывать дети до семи лет.

При этом в начале марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта безбилетников, которым не исполнилось 16 лет, и которые едут без сопровождения взрослых.

Парламентарий считает, что логичнее было бы полностью освободить детей и подростков от оплаты проезда. Поскольку по новому закону они и так могут не покупать билет, но доехать до нужной остановки.

Чтобы ребенок мог доказать, что ему меньше 16 лет, и предлагается ввести единый бесплатный проездной для всех регионов России, пояснил автор законопроекта.

Председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин считает инициативу популизмом. По его словам, «разумная система социальной поддержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей».