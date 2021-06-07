Депутат предложил перенять белорусский опыт для борьбы со взятками в ГИБДД

В ГИБДД нужно вводить видеорегистраторы и алкотестеры с фискальной памятью, считает депутат Госдумы, глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Это устранит причину коррупции, заявил он Ura.ru.

«Все спецсредства фиксации правонарушений должны быть фискальными. То есть, они должны фиксировать и учитывать количество таких съемок», — пояснил парламентарий.

Сейчас полицейские могут зафиксировать нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догнать нарушителя и договориться с ним об удалении видео.

«Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся», — заявил Лысаков, отметив, что инспекторы из Белоруссии уже давно используют фискальные устройства.

«Продувают пьяных, например. И количество измерений должно соответствовать количеству протоколов», — рассказал депутат.

«У нас есть такие алкотестеры, но МВД не все заказывает с фискальной памятью, а надо заказывать все», — призвал он.

Ранее столичная Госавтоинспекция предупредила тех, кто сдает экзамены на права, что за подсказки на теории им грозит уголовная статья «Незаконный оборот специальных технических средств». На одном экзамене поймали мужчину, которому диктовали ответы по радиосвязи. На другом на маске и обуви экзаменуемых обнаружили микрофон и камеру.