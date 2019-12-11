Дизельный Chevrolet Tahoe приедет в Россию в конце 2020 года

По данным издания, обе модели отличают просторность, расширенный список функций и более качественные материалы отделки. Они оснащены трехлитровым дизелем мощностью 277 «лошадок» и бензиновым мотором V8 с отдачей 355 л. с. и 420 л. с. соответственно.

В базовой комплектации внедорожники получили светодиодные фары, новую мультимедийную систему, а также доработанную подвеску и свыше 30 электронных ассистентов. На российском рынке новинки американского автопрома появятся в конце 2020 года.