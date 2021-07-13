Дизельные грузовики могут запретить в Британии к 2040 году

В Британии хотят запретить продажу дизельных грузовиков к 2040 году, а более крупнотоннажных машин к 2024 году. Об этом написала газета Financial Times.

Это решение связано с проблемами экологии. Власти Британии, таким образом, хотят сократить загрязнение воздуха в транспортном секторе. По их оценкам, Лондон сможет добиться нулевого показателя выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщило РИА ФАН.

Грузоперевозчики, в свою очередь, недовольны таким решением правительства. Они считают, что власти ставят слишком высокую планку. Ведь сейчас не существует таких технологий, которые позволили бы грузовикам работать на электроэнергии. В данном случае в качестве альтернативы может выступить водородное топливо.