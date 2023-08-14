Транспорт 14 августа 2023, 17:59 Дизельное топливо подорожало в Москве за неделю Цена литра дизельного топлива на московских заправках за неделю выросла на 34 копейки РИА «Новости»

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Дизельное топливо ускорилось в повышении цены. Как сообщила Московская топливная ассоциация, за неделю средняя розничная цена на дизель выросла на 34 копейки.

С 7 по 14 августа дизельное топливо в среднем подорожало до 59,59 рубля за литр, а неделей ранее оно прибавило в цене еще 12 копеек.

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Дороже всего заправиться дизелем оказалось на АЗС «Нефтьмагистрали», где литр топлива стоит 62,19 рубля. «ЛУКОЙЛ» повысила цену до 60,32 рубля за литр. При этом в Роснефти и Teboil дизель подорожал на 30 копеек, соответственно, до 58,83 и 59,21 рубля за литр.

Также на семь копеек в среднем подорожал бензин Аи-92 — литр стоит 50,21 рубля. Аи-100 также сохраняет темпы роста цены: всего за неделю цена этой марки подскочила на 80 копеек.

Ранее Московская топливная ассоциация заявила, что цены на бензин за прошедший месяц в столице в среднем выросли на один рубль.