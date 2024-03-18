Транспорт 18 марта 2024, 11:23 Дизайнер Черненко: создатели лимузина Aurus вдохновлялись внешним видом советского ЗИС-110

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Создатели российского лимузина особого назначения Aurus вдохновлялись внешним видом советской легковушки ЗИС-110. Об этом рассказал главный дизайнер проекта Юрий Черненко в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, на новом автомобиле появился узнаваемый элемент в виде большой вертикальной решетки. С помощью данной детали авторы хотели продемонстрировать преемственность.

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Ходовой макет лимузина был изготовлен в 2014 году. После одобрения со стороны президента команда начала работу по разработке транспортного средства.