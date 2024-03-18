Транспорт 18 марта 2024, 12:10 Дизайнер Aurus Черненко рассказал, что главным требованием к названию бренда была его абсолютная новизна

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Главным требованием к названию российского автомобиля Aurus была его абсолютная новизна. Об этом изданию kp.ru рассказал главный дизайнер бренда Юрий Черненко.

По словам эксперта, название рассматривали из нескольких вариантов, однако именовать автомобили «Руссо-Балтами» и «ЗИЛами» не хотелось.

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«Общими усилиями, с привлечением специализированных партнеров, родилось 10 вариантов названия, и только Aurus из всех чувствовался по настоящему новым», — сказал Черненко.

Ранее СМИ писали, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнут выпуск автомобилей бренда Aurus.