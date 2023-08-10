Транспорт 10 августа 2023, 09:52 Дизайн транспортной карты «Тройка» москвичей обновят и приведут к единому стилю Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о новых правилах визуального оформления карты «Тройка» Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители Москвы регулярно пользуются картой «Тройка» как для подземного транспорта, так и для автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. Власти города решили привести ее к единому стилю, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«В последние годы карта вышла далеко за пределы Москвы. Регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать для пассажиров „Тройки“ с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила ее оформления», — сказал он.

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Ликсутов добавил, что в более чем 25 субъектах России действует московская билетная система «СберТройка». Поэтому единый регламент позволит продвигать бренд среди пассажиров незаметно.

Карта «Тройка» действует уже десять лет. За это время ее приобрели 49 миллионов раз. По ней в московском транспорте совершают около 80% поездок.

Ранее стало известно, что годовой абонемент на карте «Тройка» можно будет заморозить на 14 дней.