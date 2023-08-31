Транспорт 31 августа 2023, 13:46 Дизайн будущего поезда метро разработали в Москве Заммэра Москвы Ликсутов: разработку дизайна нового поезда метро завершили Сайт мэра и правительства Москвы

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В следующем году планируют запустить обновленные составы «Москва — 2020» в столичном метрополитене. Специалисты завершили разработку дизайна. В каждом вагоне установят зарядные устройства и усовершенствуют пульт машиниста. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Для поезда разработали новый дизайн маски и салона, а цветовую схему интерьера выбирают сами москвичи в рамках Московского урбанистического форума. Кроме того, новый состав будет обладать улучшенными техническими характеристиками — поездки станут еще комфортнее», — подчеркнул он.

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Новым дизайнерским решением станет совмещение силуэтной арки с маршрутным экраном. Также увеличат наклон фронтальной маски. Графический образ станет более четким, благодаря отражению света и перепадов формы.

Кроме этого, головные вагоны обустроят для маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что осенью в московском метро начнет курсировать «поезд безопасности» от МЧС.