13 сентября 2023, 15:11
Директор логистической компании Властопуло: грузоперевозчики давно научились обходить запрет на въезд в ЕС
Российские грузоперевозчики, которые находятся под санкционными ограничениями с прошлого года, уже давно научились обходить запрет на въезд в Евросоюз. Об этом сообщил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Национальной службе новостей».
Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами с 13 сентября. По словам эксперта, на грузоперевозках это никак не скажется, многие логистические компании перецепляют свои большегрузы в приграничных терминалах.
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Властопуло отметил, что какие-либо проблемы для отрасли появятся, если Россия введет ответные меры.
Машины
Эстония
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