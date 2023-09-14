Транспорт 14 сентября 2023, 13:34 Директор ГУП «Горэлектротранс» Минкин рассказал, в чем заключается уникальность трамвая «Достоевский» Денис Минкин: вагон «Достоевский» может маневрировать при радиусе 14 метров

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Директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин в беседе с «Петербургском дневником» рассказал, в чем заключается уникальность нового трамвая «Достоевский».

По его словам, он представляет собой низкопольный трехсекционный вагон, способный маневрировать при радиусе 14 метров. Сам вагон оснастили «умными» системами, как и все новые трамваи, поступающие в город на Неве, начиная с 2022 года.

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«Комплекс состоит из системы активной безопасности и системы контроля бодрствования водителя, связанными между собой, а в его основе лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта», — сообщил Минкин.

Он добавил, что новые трамваи будут курсировать по центру города. Первый запустят уже в начале ноября.