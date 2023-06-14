Транспорт 14 июня 2023, 21:22 Директор «Байкал-Сервис» Разин заявил, что беспилотные грузовики смогут заменить водителей в ближайшие 10 лет

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Запуск первых беспилотных грузовиков КамАЗ стартовал на трассе М-11 Москва-Петербург в среду, 14 июня. Об этом сайту «Мир 24» рассказал директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин.

Он отметил, что грузовики по сути представляют собой самодвижущуюся платформу. Одно из главных их преимуществ — нет необходимости останавливаться для отдыха. Поэтому в ближайшие 10 лет беспилотники могут полностью вытеснить управляемые водителями автомобили.

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«Несмотря на значительный прогресс в развитии автономных систем, есть технические сложности, связанные с точностью распознавания окружающей среды, адаптацией к различным дорожным условиям и обеспечением надежности систем и связи. <…> При этом необходимо радикально модернизировать законодательство, это вопрос следующего десятилетия», — отметил эксперт.

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