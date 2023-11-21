Транспорт 21 ноября 2023, 16:30 Директор «Авилона» Баскаков: машины японских и корейских брендов подорожали сильнее всего

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Директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков рассказал в беседе «Газетой.ru», какие машины подорожали сильнее всего с начала 2023 года.

По словам эксперта, с января стоимость на транспортные средства с пробегом увеличилась на 30-40%. Самый высокий рост цен зафиксирован среди иномарок европейских, японских и корейских брендов.

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Баскаков отметил, что главной причиной такой ситуации в РФ стала нехватка автомобилей и их малый выбор на рынке.