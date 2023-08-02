Транспорт 02 августа 2023, 15:42 Директор ассоциации операторов микромобильности Эрдман поддержала введение штрафов за вождение электросамоката вдвоем

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Сенаторы выступили с инициативой ввести в России штрафы за превышение скорости и вождение электросамоката вдвоем. Это предложение поддержала директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам эксперта, на сегодняшний день у ГИБДД нет достаточных ресурсов для отслеживания превышений скорости электросамокатов. Для решения проблемы необходимо предусмотреть фиксацию подобных нарушений с помощью камер.

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Отмечается, что штраф за вождение электросамоката вдвоем может составить две тысячи рублей.