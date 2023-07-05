Транспорт 05 июля 2023, 16:57 Директор АОМ Эрдман посчитала опасной идею ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час

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Ограничение скорости электросамокатов может быть опасным. Таким мнением поделилась директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Об этом сообщило ИА НСН.

Скорость самокатов планируют ограничить до 10 километров в час. Однако, по словам специалиста, в таком режиме самокат может стать неустойчивым. Кроме того, он потеряет транспортную функцию.

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«Любой человек, который встанет на самокат и попробует проехать на нем со скоростью от пяти до 10-12 км/ч, будет гораздо более опасен для других участников дорожного движения, нежели тот, кто будет передвигаться со скоростью 15-20-25 км/ч», — пояснила специалист.