Транспорт 18 мая 2023, 22:38 Директор АОМ Эрдман оценила идею о введении прав на электросамокаты Директор АОМ Эрдман назвала абсурдом идею о введении прав на электросамокаты

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Вводить права на электросамокаты не стоит, так как они значительно уступают по скорости скутерам. Таким мнением поделилась директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист назвала инициативу абсурдной. По ее словам, введение прав на такие транспортные средства можно сравнить с введением прав на велосипеды. Эрдман подчеркнула, что скорость прокатных самокатов ограничена 25 километрами в час, а в некоторых городах — 20 километров в час.

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«Формула безопасности — это инфраструктура плюс культура вождения», — подчеркнула эксперт.