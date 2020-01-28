«Динамический» знак ограничения скорости разозлил йошкаролинцев. Никто не знает, откуда он

Пользователи соцсетей из Йошкар-Олы опубликовали фото и видео ограничивающих скорость дорожных знаков, на которых произвольно меняются значения скоростного режима. Было 60 — через несколько секунд уже 40. В ГИБДД заявили, что такие знаки установлены не по регламенту. Автоэксперт Петр Шкуматов подтвердил «360», что такие знаки не соответствуют ГОСТам, а значит, наказывать за нарушения их требований нельзя.

Интерактивный дорожный знак заметили в Йошкар-Оле, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Петрова. В ГИБДД утверждают, что на этом перекрестке полно нарушений и дорожный знак с переменными значениями — не самое страшное из них.

«Интерактивный дорожный знак установлен не в соответствии с проектом организации дорожного движения. По факту выявленных недостатков возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали «360» в дорожной полиции.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД нашли на этом перекрестке и другие несоответствия регламентам. В частности, на Ленинском проспекте нет знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью, нет пешеходных ограждений. Также здесь размещен плакат «Уступи всем и можно прямо», который вообще не относится к организации дорожного движения. Кроме того, здесь нет светофоров для пешеходов.

«Госавтоинспекция категорически не согласна с данной организацией дорожного движения на перекрестке, так как возникает конфликт „водитель — водитель“», — добавили в ГИБДД.

Координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов согласен с правоохранителями. Такие динамические знаки не по ГОСТу.

«Это динамические знаки, они висят на ТТК и МКАД, например. Еще на платных дорогах встречаются. Но! Они не по ГОСТу, поэтому выписывать штраф за нарушение требований таких знаков нельзя. Но с точки зрения штрафов эти знаки, безусловно, эффективнее», — заключил автоэксперт.