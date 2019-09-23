Дилеры предупредили о резком повышении цен на автомобили в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что власти намерены повысить утилизационный сбор, в некоторых случаях рост превысит 120%. Однако в стоимости машины его доля будет в пределах 1,5-2%, это обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.

«Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30% до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор», — объяснил Мантуров.

По его словам, автопроизводители сейчас будут стараться импортировать больше машин для улучшения экономики в начале года, сообщил сайт «Свободная Пресса». Но на общий объем продаж это практически не повлияет. Эксперт считает целесообразным покупать авто в конце года, поскольку в 2020 году цены на машины вырастут.

Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года.