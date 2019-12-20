Дилеры пообещали подорожание машин с января

С начала 2020 года стоимость автомобилей среднего ценового диапазона вырастет на 35-100 тысяч рублей. Дилеры и автопроизводители уверяют, что чудес не будет — ценники пересмотрят обязательно.

Изменение цен с 1 января считают уже аксиомой, сообщило РИА «Новости». Письма соответствующего содержания получили дилерские центры Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. До конца недели уведомления должны прислать и другие производители.

«Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте. <…> Чудес не будет — машины будут дороже», — подчеркнул президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

Причина роста цен — в индексации утилизационного сбора. По крайне мере, такого мнения придерживаются дилеры и производители. С 2020 года для новых автомобилей с объемом двигателя до одного литра он станет выше на 46%. Сбор за машины с двигателем 1-2 литра возрастет на 112,4%, за транспортное средство с параметрами в 2-3 литра — на 123,5%. Если объем двигателя равен 3-3,5 литра, то сбор станет выше на 126,5%, если он свыше 3,5 литра — на 145%.

После повышения цен на утилизационный сбор растут цены и на сами машины. BMW по этой причине делает свои автомобили на 2% дороже. В итоге весь модельный ряд подорожает на 50-60 тысяч рублей. Volovo обойдется в цену, на 30-110 тысяч превышающую предыдущую. На 5% поднимется ценник у китайского производителя Chery.

По данным аналитического агентства «Автостат», за пять лет — с 2014 по 2019 годы — средняя цена на легковой автомобиль в России выросла на 78% и равняется порядка 1,54 миллиона рублей.

Судя по этому показателю за новую машину в 2020 году придется отдать примерно на 77 тысяч больше, а цены поднимутся примерно на 2-5%. Дилеры согласны с такими прогнозами.