Дилеры российского авторынка «Рольф» и «Авилон» ведут переговоры о заключении договора с компанией Chery. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Да, мы обсуждаем дилерское сотрудничество с ведущими российскими компаниями — „Рольф“ и „Авилон“. „Ключавто“ также в числе наших партнеров», — подтвердил директор по развитию представительства «Чери Автомобили Рус» Геннадий Баранов.

Представители «Авилон» и «Рольф» воздержались от комментариев и не опровергли эту информацию.

Chery в середине марта анонсировала начало продаж кроссовера Exeed LX в России. Первую партию, состоящую из 500 машин, автоцентры уже выкупили.