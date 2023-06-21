21 июня 2023, 20:29
Дилерский центр Honda появился в Санкт-Петербурге
В Санкт‑Петербурге появился новый дилерский центр Honda. Его открыли на Витебском проспекте. Об этом сообщили «Невские новости».
Автомобили будут поставлять напрямую из Китая. Для покупателей доступны восемь моделей. Среди них — седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.
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По информации издания, в центре есть около 50 автомобилей. Ежемесячно компания планирует продавать по 20 машин.
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