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    28 июля 2021, 00:19

    Рост количества автомобильных дилеров отметили в России

    Арина Бобкова

    Количество автомобильных дилеров в России выросло. На середину июля 2021 года насчитывалось 3182 официальных дилерских центра. При этом в апреле этого года их число составляло 3177. Об этом сообщил «Автостат».

    Подобный рост объясняется тем, что во II квартале 2021 года был заключен 51 дилерский контракт в противовес 46-ти расторгнутым.

    Кроме того, сети компаний Chevrolet, Skoda, Jeep, Opel, Chery, Haval, FAW расширились. Сеть брендов Lifan, Isuzu, Changan, JAC при этом сократилась, передали «Известия».