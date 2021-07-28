Рост количества автомобильных дилеров отметили в России

Количество автомобильных дилеров в России выросло. На середину июля 2021 года насчитывалось 3182 официальных дилерских центра. При этом в апреле этого года их число составляло 3177. Об этом сообщил «Автостат».

Подобный рост объясняется тем, что во II квартале 2021 года был заключен 51 дилерский контракт в противовес 46-ти расторгнутым.

Кроме того, сети компаний Chevrolet, Skoda, Jeep, Opel, Chery, Haval, FAW расширились. Сеть брендов Lifan, Isuzu, Changan, JAC при этом сократилась, передали «Известия».