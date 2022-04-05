Дилерам захотели упростить продажу автомобилей с пробегом

Отменить двойное взимание НДС при продаже автомобиля с пробегом предложили в Совете Федерации. Сенаторы считают, что такая мера позволит увеличить собираемость налогов и сделает рынок подержанных авто более прозрачным. Проект разработан главой комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым. Документ уже направлен для заключения премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщили «Известия».

Сейчас, если дилер приобретает автомобиль с пробегом у физического лица, он не платит НДС. Однако если сделка происходит между юридическими лицами, второй покупатель вынужден платить НДС с полной стоимости машины. При этом к вычету можно предъявить только НДС со своей наценки.

Это ведет к тому, что стоимость такого автомобиля становится значительно выше среднерыночной, что абсолютно не выгодно ни покупателю, ни продавцу, которому сложнее реализовать свой товар. В результате при сделках прибегают к «серым схемам» с участием физического лица в качестве посредника при покупке.

Новый закон предлагает, чтобы при перепродаже автомобилей и мотоциклов налоговая база определялась «как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога». В настоящее время такой механизм действует при перепродаже дилером б/у автомобиля частному лицу.

По мнению автодилеров, это приведет к росту продаж на вторичном рынке, особенно с учетом ухода из России ряда производителей из-за событий на Украине и последовавших за этим санкций.

Эксперты полагают, что предложение сенаторов позволит дилерам заработать дополнительные деньги и, возможно, сыграет на руку покупателям, если цены на авто в результате окажутся снижены. При этом специалисты не считают, что рынок станет прозрачным.