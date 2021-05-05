Дилерам объяснили плюсы самостоятельной постановки машин на учет

Российские автодилеры пока не оценили всех преимуществ самостоятельной постановки машин на учет в ГИБДД. Но новая процедура может снизить часть расходов и стать прибыльной, сообщил Autonews.

Замначальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД РФ Сергей Фомочкин объяснил, что если дилеры будут самостоятельно регистрировать машины, им не придется представлять их на осмотр в ГИБДД. А расходы на обучение сотрудника автоцентра не превысят 20 тысяч рублей.

Такая услуга может помочь автоцентрам привлечь новых клиентов и повысить имидж. Но некоторые компании считают, что вкладываться в обучение сотрудников невыгодно. Поэтому они продолжают регистрировать автомобили по доверенности.

Дилерский центр сможет взять на себя функции ГИБДД, если получит статус специализированной организации. Брать за такую услугу можно не больше 500 рублей, а продавать номера не дороже 2000 рублей. Фомочкин отметил, что если сотрудник автосалона в течение года зарегистрирует 100 машин, даже при тарифе в 500 рублей за каждую его работа будет прибыльной.

В ГИБДД ранее предложили ввести шесть новых штрафов для водителей.