Дезинфекция, вакцинация, фотоконтроль. Как пандемия изменила рынок такси в Подмосковье

Рынок такси в Московской области за последние два года претерпел серьезные изменения. Для водителей ввели новые стандарты эпидемической безопасности в связи с пандемией коронавируса. Перед выходом на смену таксистам измеряют температуру, сами они дезинфицируют салоны автомобилей, выезжают на рейс только с запасом средств индивидуальной защиты и антисептиками.

Кроме того, водителей обязали пройти вакцинацию. Данные о каждом привитом собрали в Комплексной информационной системе «Аналитика работы такси», которая действует в столичном регионе с этого года.

Представители отрасли такси отметили, что прекрасно понимают важность изменений в своей работе.

«Это современные реалии, каждый водитель понимает, что для безопасности пассажиров он должен пройти подготовку к смене надлежащим образом. Для большинства это уже рутина, к которой они привыкли за время пандемии, такие процессы занимают 5−10 минут в начале дня, поэтому существенных изменений мы не заметили», — отметил представитель одного из подмосковных таксопарков.

По словам водителей, прививка обеспечивает безопасность, поэтому многие прошли эту важную и необходимую процедуру.

«Я вакцинацию прошел в начале лета. Стало понятно, что это единственный эффективный метод, чтобы защитить себя, своих близких и наших пассажиров. Тем более что для этого были организованы все необходимые условия и все было бесплатно», — рассказал «360» один из таксистов.

Перевозчики уже привыкли к новым правилам. Что касается пассажиров, благодаря новым мерам риск заражения коронавирусом в такси стал намного меньше.

«На пассажирах это никак не отразилось, только помогло. Поездки стали намного безопаснее с внедрением требований по ношению масок и фотоконтроля. Вакцинация также сыграла ключевую роль в улучшении рынка такси, без нее такой уровень безопасности, как сейчас, был бы недостижим. Сейчас рынок такси в Московской области полностью восстановился после пандемии и работает стабильно», — рассказали каналу в Общественном совете по развитию такси.

«360» подготовил подробный репортаж о том, как в условиях продолжающейся пандемии работают подмосковные таксисты. В эфир сюжет выйдет 28 октября, в 20:00.