Транспорт 22 января 2024, 21:41 Девять рейсов улетели на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге Пулково: девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного ветра Unsplash

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Девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщила администрация аэропорта Пулково.

«Сложные погодные условия прогнозируются в городе до 06:00. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», — сообщило агентство.

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Днем ранее в Пулково задержали несколько рейсов. Рейс из Москвы долгое время кружил над Ладожским озером, с опозданием приземлился самолет авиакомпании Air Algerie.

Ранее 20 января в аэропорту Пулково произошло ЧП. При заходе на посадку в Санкт-Петербурге в самолет авиакомпании «Ямал» врезалась птица. Экипаж благополучно посадил воздушное судно на взлетно-посадочную полосу в аэропорту назначения.