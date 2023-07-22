Транспорт 22 июля 2023, 18:47 Девять поездов задержали в Крыму из-за ЧП на складе боеприпасов «Гранд Сервис Экспресс»: девять поездов задержали на Крымской железной дороге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девять поездов задерживаются из-за закрытия движения на Крымской железной дороги после атаки беспилотника ВСУ и детонации склада боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

По данным на 18:00 по московскому времени, шесть поездов задерживаются по направлению в Крым, а также три — по направлению из Крыма.

Реклама

Ранее движение по Крымской железной дороге временно пришлось остановить для минимизации рисков после попыток атак украинских беспилотников.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о детонации на складе боеприпасов в результате прилета украинских БПЛА.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Власти Крыма приняли решение эвакуировать местных жителей в радиусе пяти километров от места ЧП, их разместили в пункты временного размещения.

Крымский мост уже открыли для движения автомобилей.