Девять новых станций метро откроют в Москве в 2020 году

По словам Бочкарева, в 2019 году метро в Москве стало длиннее на 18 километров. Пассажиров начали принимать восемь новых станций: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка», «Коммунарка», «Прокшино», «Филатов луг» и «Ольховая».

В 2020 году откроют «Юго-Восточную», «Нижегородскую», «Стахановскую» и «Окскую» станции на втором участке «розовой» ветки столичного метрополитена. Следом за ними пассажиры получат возможность пользоваться двумя недавно построенными отрезками Большой кольцевой линии. В западном направлении откроются станции «Карамышевская» и «Улица Народного ополчения», в юго-восточном — «Лефортово», «Электрозаводская», «Авиамоторная».

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию нескольких значимых для Москвы объектов. В их числе фрагмент южного дублера на Кутузовском проспекте. Он протянется от Третьего транспортного кольца до Аминьевского шоссе. Всего же будет построено более 60 километров нового дорожного полотна.