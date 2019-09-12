Детская смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 30%

В Московской области в 2019 году зафиксировано порядка 300 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Об этом сообщил начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

По его словам, больше всего аварий с участием несовершеннолетних происходит в Луховицах, Солнечногорске, Воскресенске, Дмитрове, Зарайске, Можайске и Коломне. За последние три года детская смертность в регионе снизилась на 30%.

Самыми аварийными месяцами, как отметил министр, стали июнь, в течение которого случилось 56 аварий и июль (74 дорожно-транспортных происшествия), что обусловлено каникулами в образовательных учреждениях.

«В 90% случаев погибшие дети являются заложниками ситуаций, когда транспортным средствами управляют родители, нарушающие правила дорожного движения — превышают скорость, выезжают на полосу встречного движения. По статистике, сами несовершеннолетние чаще всего переходили проезжую часть в неустановленном месте, не подчинялись сигналам пешеходного светофора. Согласно результатам всероссийского опроса, при перевозке детей треть водителей признали, что выезжали на полосу встречного движения, а четверть нарушали скоростной режим», — рассказал Виктор Щулепников.

На дорогах Подмосковья в этом году стали фиксировать происшествия с участием велосипедистов и электросамокатов — впервые были зафиксированы пять дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и сигвеев, в результате которых погиб один человек.

«Подобные транспортные средства никак не регламентированы, поэтому есть необходимость на федеральном уровне признать владельцев электросамокатов участниками дорожного движения. Министерство транспорта Московской области поддерживает предложения о создании отдельной категории для электротранспорта и необходимости проверки их водителей на знание правил дорожного движения», — отметил Виктор Щулепников.

На территории Подмосковья проводится комплекс мер по повышению уровня безопасности на дорогах: установка дорожных ограждений и знаков, светофоров, искусственных неровностей, устройство шумовых полос, сигнальных столбиков, светоотражающих элементов, строительство тротуаров и линий наружного освещения. Также на дорожной сети работают порядка 1,4 тысячи стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации. Благодаря данным мероприятиям, количество погибших за последние три года сократилось на 20%.