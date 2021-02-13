Детям-инвалидам из ДФО оплатят авиабилеты до мест лечения

Детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), оплатят авиабилеты к месту прохождения лечения. Информацию разместили на сайте кабмина.

Эта льгота раньше действовала только в случае, если до места лечения нельзя доехать на поезде. Теперь же Фонд социального страхования (ФСС) будет покрывать расходы на билеты на самолеты в оба направления. Причем будет неважно, имеется ли железнодорожное сообщение с местом лечения, в том числе санаторно-курортного.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, ФСС обязали предоставлять льготный билет взрослому, который сопровождает ребенка-инвалида.

Такое решение позволит сэкономить время на проезд до места реабилитации несовершеннолетнего. Также оно повысит доступность качественной медицинской помощи нуждающимся детям.

Ранее Госдума приняла в основном чтении законопроект, запрещающий высаживать малолетних безбилетников из транспорта. Он касается детей младше 16 лет. Закон обеспечит безопасность несовершеннолетних и предотвратит возможные несчастные случаи.