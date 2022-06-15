Детям до 18 лет могут запретить управлять электросамокатом

Электросамокаты предложили снабдить номерными знаками, ввести для управления ими ограничения по возрасту и особую категорию прав. Инициатива прозвучала в Совете по правам человека (СПЧ) на фоне участившихся случаев дорожных происшествий с участием этих средств передвижения.

Предложения по изменению правил дорожного движения направят в правительство, рассказал «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов. Постоянная комиссия Совета по гражданскому участию в развитии правоохранительной системе обсудит проект 27 июня.

В некоторых регионах России в прошлом году ввели ограничения по скорости движения электросамокатов, однако это мало повлияло на ситуацию.

«Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определен. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись <…> Не соблюдают правила дорожного движения. ГИБДД не может это контролировать», — пояснил Кабанов.

В СПЧ хотят зафиксировать в ПДД понятие об электрическом транспортном средстве и определить нормы и правила его использования. В Совете предложили ввести возрастное ограничение — запретить управлять электросамокатом детям до 18 лет. Также в проекте есть пункт о введении номерных знаков и получении прав особой категории на управление этим видом транспорта.