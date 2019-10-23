Дешевые авиабилеты исчезнут в Европе из-за климатического налога

Европейские страны начали вводить климатический налог, цель которого — заставить туристов пересаживаться с самолетов на другие виды транспорта. Таким образом, авиакомпании не смогут торговать дешевыми билетами.

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Власти стран Евросоюза начали постепенно вводить климатический налог, чтобы путешественники реже пользовались самолетами. С апреля 2020 года такие взносы появятся в Германии — сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направления увеличится на 15% и составит 13,03 евро вместе 7,5, говорится на сайте АТОР.

Туристам, планирующими лететь до шести тысяч километров, придется заплатить 33 евро, а не прежние 23,4. Сборы за дальнемагистральные перелеты увеличатся с 42,1 до 59,4 евро.

Всех туристов, вылетающих из Германии, обяжут платить климатический налог — такая система с 2018 года действует в Швеции. Сбор повысит стоимость перелета, но зато на 10% снизит цену на железнодорожные билеты. С 2020 года налог появится и во Франции. В зависимости от типа билета он будет варьироваться от 1,5 до 18 евро. Нидерланды увеличат стоимость перелетов с 2021 года.