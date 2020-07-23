Дешевое топливо из других стран может вернуться в Россию. Это снизит цены на бензин

Минэнерго собирается отменить запрет на ввоз в Россию недорогого бензина и дизельного топлива. Такое решение поможет создать конкуренцию и уменьшить стоимость топлива на заправках. Но есть и негативные стороны для розничного рынка.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских напомнил «360», что раньше было достаточно жесткое ограничение по добыче нефти и производству нефтепродуктов.

«Сейчас же ситуация стабилизировалась, увеличился рост добычи нефти и, следовательно, реализации нефтепродуктов. Поэтому поставки к нам дешевых нефтепродуктов, безусловно, будут конкурировать здесь. <…> Это позитивное решение, направленное на усиление конкуренции для того, чтобы цены не росли», — пояснил Ананских.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов посчитал, что решение о запрете вводить изначально не стоило.

По словам Баженова, не нужно было вообще вводить запрет на импорт. Независимый топливный союз был против ограничений и писал письма в различные инстанции, но это не принесло результата. Отмена запрета поможет снизить оптовую стоимость топлива.

«Если импорт будет опять допущен, у вас увеличится предложение. Это должно давить в сторону понижения цен в оптовом сегменте. То есть, во-первых, было же принято решение обратно нарастить топливные объемы на бирже, которые реализуются. Во-вторых, вот сейчас отменяется импорт. Это все возвращение к апрельскому статусу», — заявил эксперт.

При этом он добавил, что цены уже разогнались и находятся на высоком уровне. Скорее всего, стоимость топлива упадет, но будет находиться в значениях, которые не очень хороши для розницы.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики собирается разрешить поставки иностранного топлива в Россию. Пока решение еще не утвердили, но если документ одобрят, то он вступит в силу немедленно.