Дешевое топливо из других стран может вернуться в Россию. Это снизит цены на бензин
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских напомнил «360», что раньше было достаточно жесткое ограничение по добыче нефти и производству нефтепродуктов.
«Сейчас же ситуация стабилизировалась, увеличился рост добычи нефти и, следовательно, реализации нефтепродуктов. Поэтому поставки к нам дешевых нефтепродуктов, безусловно, будут конкурировать здесь. <…> Это позитивное решение, направленное на усиление конкуренции для того, чтобы цены не росли», — пояснил Ананских.
В свою очередь, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов посчитал, что решение о запрете вводить изначально не стоило.
По словам Баженова, не нужно было вообще вводить запрет на импорт. Независимый топливный союз был против ограничений и писал письма в различные инстанции, но это не принесло результата. Отмена запрета поможет снизить оптовую стоимость топлива.
«Если импорт будет опять допущен, у вас увеличится предложение. Это должно давить в сторону понижения цен в оптовом сегменте. То есть, во-первых, было же принято решение обратно нарастить топливные объемы на бирже, которые реализуются. Во-вторых, вот сейчас отменяется импорт. Это все возвращение к апрельскому статусу», — заявил эксперт.
При этом он добавил, что цены уже разогнались и находятся на высоком уровне. Скорее всего, стоимость топлива упадет, но будет находиться в значениях, которые не очень хороши для розницы.
Ранее стало известно, что Министерство энергетики собирается разрешить поставки иностранного топлива в Россию. Пока решение еще не утвердили, но если документ одобрят, то он вступит в силу немедленно.