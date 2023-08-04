Транспорт 04 августа 2023, 14:45 Депутаты согласились пересесть с премиум-иномарок на Lada, Aurus и «Москвич» Володин: депутаты поддержали идею Путина пересадить чиновников на российские авто РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы первыми среди российских чиновников начнут ездить на автомобилях отечественных марок. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что они поддержали предложение президента России Владимира Путина, сообщила «Дума ТВ».

«Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение», — сказал он.

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Переход со служебных иномарок на отечественные Lada, Aurus и «Москвич» начнут с сентября 2023 года, уточнил Володин. «Волга» тоже пополнит думский автопарк, как только сойдет с конвейера.

Использование российских машин обсудили на совещании с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности в Кремле. Владимир Путин заявил, что для поддержки отечественного автопрома чиновники должны отказаться от иномарок.

Минпромторг заявлял о возможном возобновлении производства легковушек «Волга» Горьковского автомобильного завода в 2024 году. Самые первые машины под этим брендом выпустили, по информации RT, в 1956 году.