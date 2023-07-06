Транспорт 06 июля 2023, 07:03 Депутаты снова попытаются укротить стритрейсеров Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о штрафах и лишении прав за опасное вождение РИА «Новости»

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Депутаты внесут в Госдуму новый законопроект о наказании водителей за агрессивное вождение. Они предложат ввести штрафы и лишение необучаемых водителей прав, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Привлечь стритрейсеров к ответственности, по его словам, пытались уже больше 10 лет. В ПДД указали запрет на опасное вождение, но не уточнили наказание. Пять лет назад Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, но впоследствии его отклонили.

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«Пора. Сегодня снова вносим законопроект ЛДПР об ответственности за агрессивное вождение», — заявил депутат.

Новый законопроект разработали, по словам Ярослава Нилова, на основе трех принципов. Во-первых, для привлечения гонщика к ответственности понадобится видеосвидетельство нарушения. Во-вторых, предстоит доказать его умысел. В-третьих, решение о наказании вынесет суд. Депутаты предложат ввести диффенцированную ответственность, когда за первый проступок оштрафуют на справедливую, по словам парламентария, сумму, а необучаемых рецидивистов лишат прав.

В начале 2022 года 18-летний стритрейсер из Подмосковья опубликовал видео, на котором гонял по дорогам, не вписываясь в повороты и врезаясь в другие машины.