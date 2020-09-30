Депутаты предложили ввести штрафы за беспорядочную парковку в Санкт-Петербурге

В настоящий момент рассматриваются варианты запретить парковку на пешеходной зоне и на территории для сбора мусорных отходов. Помимо прочего, нельзя будет оставлять машину во дворе, если это препятствует проезду другого автомобиля, пишет «ПолитЭксперт».

В случае нарушения физическому лицу нужно будет заплатить штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Сумма денежного наказания для должностных лиц составит от 5000 до 40 000 рублей. Размещение машин юридических лиц в неположенном месте обойдется от 150 000 до 500 000 рублей.