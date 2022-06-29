Депутатам предложили отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД

Законопроект о смягчении наказания за мелкие нарушения ПДД и ужесточении за крупные внесли в Госдуму. За одни проступки будут выносить предупреждение, за другие увеличат штраф в пять раз, сообщили «Известия».

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям», — объяснил депутат Николай Новичков.

Парламентарии предложили отказаться от штрафа за пользование автомобилем без техосмотра, грязный госномер, забытые дома водительские права, нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями. За эти нарушения будут выносить предупреждение.

За некоторые проступки не покарают только в первый раз, а затем оштрафуют. Например, если водитель не занял крайнюю полосу перед поворотом. В первый раз его предупредят, во второй — наложат штраф 500 рублей. Такой порядок уже регламентируется указаниями ГИБДД, а после принятия закона будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях.

Наказание за серьезные проступки наоборот предложили сделать жестче. Штраф за непристегнутый ремень в случае принятия закона увеличат в пять раз, до пяти тысяч рублей. Такую же сумму придется заплатить водителям, который возят детей без специального кресла. Сейчас за это наказывают штрафом в размере трех тысяч рублей.