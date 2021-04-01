Депутат заявил об уголовной ответственности за скрутку пробега

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал о разрабатываемом законопроекте, вносящем уголовную ответственность за скрутку пробега, написал сайт NEWS.ru.

По его словам, этот закон нацелен на серый сегмент бизнеса, а не на продающих автомобили граждан. Депутат заметил, что вторичный рынок заполонен ненадежными предложениями. Так, долгое время находящиеся в эксплуатации машины продаются с подозрительно малым километражем. Как считает парламентарий, нужно «ударить» тенденции скручивать пробег.

«Я не говорю, что это обязательно должен быть срок, который человек проведёт в местах лишения свободы. Но, по крайней мере, уголовная ответственность, которая будет предусматривать существенный штраф, бьющий по карману. В противном случае, любителей скручивать пробег это не остановит ни коем образом», — отметил Старовойтов.

Он заключил, что, если закон вступит в силу, полиция легко отследит всех правонарушителей.