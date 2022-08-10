Депутат Власов предложил контролировать использование телефонов курьерами на электросамокатах

Депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время езды на электросамокатах. Об этом сообщил RT.

Депутат отметил, что курьеры передвигаются по пешеходной части на довольно большой скорости и нередко используют телефон, чтобы посмотреть маршрут или позвонить клиенту, при этом не останавливаясь. Это отвлекает их и создает опасность для пешеходов, считает Власов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения на использование телефона без специальных удерживающих средств водителями электротранспорта, используемого в коммерческих целях», — говорится в обращении депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.