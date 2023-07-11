Транспорт 11 июля 2023, 14:26 Депутат Толмачев предложил выдавать владельцам мопедов и самокатов QR-коды

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При регистрации электросамокатов и мопедов можно выдавать их владельцам не громоздкие номера, а компактные QR-коды. С таким предложением выступил депутат Госдумы, член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев, сообщил News.ru.

Идею вешать на двухколесный транспорт номера не все встретили позитивно, ряд экспертов раскритиковал ее за слишком большие таблички, которые будут мешать управлению транспортным средством. Поэтому парламентарий предложил альтернативу, которая позволит максимально быстро зарегистрировать свой самокат, мопед или моноклесо.

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«Я бы предложил регистрацию в упрощенном порядке через „Госуслуги“. Селфи, фото транспорта — и получаете QR-код, который сами можете распечатать и наклеить на видимое место любимого самоката», — отметил Александр Толмачев.

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