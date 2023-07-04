Транспорт 04 июля 2023, 23:56 Депутат Рифат Гарипов высказался об увеличении штрафов для водителей электросамокатов Депутат Рифат Гарипов поддержал идею увеличения штрафов для электросамокатчиков

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Нынешние штрафы для водителей электросамокатов являются довольно маленькими, поэтому их стоит увеличить. Такое мнение высказал руководитель Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов. Об этом сообщили «Известия».

Политик подчеркнул, что сейчас размер штрафов составляет от 800 до 1,5 тысячи рублей. Он также напомнил, что на данный момент начали действовать новые нормы ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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«Более остро стоит вопрос не новых штрафов, а контроля и соблюдения текущего законодательства особенно для пользователей личных СИМ», — отметил он.