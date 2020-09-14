Депутат рассказал о последствиях выдачи прав с 16 лет

Председатель Комитета по транспорту и строительству Государственной думы Евгений Москвичев рассказал о последствиях выдачи водительских прав с 16 лет.

Инициатива снизить возрастной ценз российских водителей принадлежит его коллеге по депутатскому корпусу Василию Власову. По его словам, благодаря такому нововведению в экономические процессы страны будут вовлечены молодые жители России.

Москвичев считает, что в случае реализации такая идея может привести к большому числу аварий, информирует ИА Nation News.

«Я уже давно говорил, и вся страна говорит, что в 16 лет нельзя давать право управлять автомобилем. Это просто рано, если мы хотим сберечь молодежь от ДТП», — подчеркнул депутат.

Ранее «360» писал о ДТП с участием несовершеннолетнего, произошедшем в Одинцове. Ученик седьмого класса одной из красногорских школ взял автомобиль у отчима и отправился кататься с друзьями. По дороге подросток не справился с управлением и влетел в отбойник. Его вместе с двумя другими пострадавшими доставили в больницу.