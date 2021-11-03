Депутат рассказал, как навести порядок на дорогах

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как наладить ситуацию на дорогах. По его словам, необходимо оставить автомобилистов в покое. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал политика.

По его словам, стоит избавиться от камер с участков-ловушек. По его словам, устройства не фиксируют ПДД, а лишь выполняют задачи по пополнению бюджета. Также политик отметил, что на скоростных трассах стоит установить пешеходные переходы по «кнопочному» запросу.

«Уберите чаще всего неоправданный и искусственно заниженный скоростной режим, нередко практикуемый на местах региональными администрациями исключительно для пополнения казны субъекта. Та же удавка „превышения средней скорости“ — яркий пример», — написал политик.