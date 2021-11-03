Депутат рассказал, как навести порядок на дорогах
Депутаты Нилов заявил, что чтобы наладить ситуацию на дорогах, необходимо убрать камеры
Депутаты Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как наладить ситуацию на дорогах. По его словам, необходимо оставить автомобилистов в покое. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал политика.
По его словам, стоит избавиться от камер с участков-ловушек. По его словам, устройства не фиксируют ПДД, а лишь выполняют задачи по пополнению бюджета. Также политик отметил, что на скоростных трассах стоит установить пешеходные переходы по «кнопочному» запросу.
«Уберите чаще всего неоправданный и искусственно заниженный скоростной режим, нередко практикуемый на местах региональными администрациями исключительно для пополнения казны субъекта. Та же удавка „превышения средней скорости“ — яркий пример», — написал политик.